Barmaley26reg

Павел Barmaley26reg

 
32 года
6 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Инженер-конструктор

Опыт работы: 5 лет

 

Профессиональные навыки:

  • Решение сложных инженерных задач;
  • Создание инженерных концепций строительных установок;
  • Разработка техпроцесса;
  • Технический дизайн;
  • Графический дизайн;
  • Знание программ: MS Office, Adobe Photoshop, CorelDraw, SolidWorks, Компас 3D, Mastercam;

2014 — 2017

Не официально

 

Технический дизайнер, конструктор

 

Обязанности:

  • Создание концепций работы штукатурной станции ABG-B398;
  • Изучение проблем конструктивных решений;
  • Создание чертежей;
  • Разработка техпроцесса;
  • Изготовление и сборка элементов устройства;
  • Проведение испытаний.

2017 - 2018

Фриланс

Основное направление:

  • Разработка фюзеляжей для БПЛА на импеллерной тяге;
  • Создание 3D моделей;
  • Подготовка G-кода для ЧПУ станка.
Второстепенное направление:

  • Разработка рекламной продукции;
 

 Июль 2018 – Июль 2019

Компания: Строительная группа Третий Рим (Производственный дивизион, цех металлообработки)

 

Не официально

 

Инженер технолог, инженер конструктор

Руководитель творческой группы

 

Обязанности:

 

- Прием ТЗ от заказчика;

- Создание эскизных, технических и рабочих проектов сложных и средней сложности изделий. Утверждение их у заказчика;

- Конструкторское сопровождение монтажа, наладки, испытаний и сдачи в эксплуатацию опытных образцов изделий,

узлов, систем и деталей новых и модернизированных конструкций, выпускаемой продукции;

- Составление и оформление проектов технических заданий;

- Разработка технологических карт производства;

- Технологическое сопровождение НЕ серийного производства;

- Контроль за соблюдением технологических дисциплин.