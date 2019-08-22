Barmaley26reg

Опыт работы: 5 лет
Профессиональные навыки:
- Решение сложных инженерных задач;
- Создание инженерных концепций строительных установок;
- Разработка техпроцесса;
- Технический дизайн;
- Графический дизайн;
- Знание программ: MS Office, Adobe Photoshop, CorelDraw, SolidWorks, Компас 3D, Mastercam;
2014 — 2017
Не официально
Технический дизайнер, конструктор
Обязанности:
- Создание концепций работы штукатурной станции ABG-B398;
- Изучение проблем конструктивных решений;
- Создание чертежей;
- Разработка техпроцесса;
- Изготовление и сборка элементов устройства;
- Проведение испытаний.
2017 - 2018
Фриланс
Основное направление:
- Разработка фюзеляжей для БПЛА на импеллерной тяге;
- Создание 3D моделей;
- Подготовка G-кода для ЧПУ станка.
- Разработка рекламной продукции;
Июль 2018 – Июль 2019
Компания: Строительная группа Третий Рим (Производственный дивизион, цех металлообработки)
Не официально
Инженер технолог, инженер конструктор
Руководитель творческой группы
Обязанности:
- Прием ТЗ от заказчика;
- Создание эскизных, технических и рабочих проектов сложных и средней сложности изделий. Утверждение их у заказчика;
- Конструкторское сопровождение монтажа, наладки, испытаний и сдачи в эксплуатацию опытных образцов изделий,
узлов, систем и деталей новых и модернизированных конструкций, выпускаемой продукции;
- Составление и оформление проектов технических заданий;
- Разработка технологических карт производства;
- Технологическое сопровождение НЕ серийного производства;
- Контроль за соблюдением технологических дисциплин.