Barmaley26reg

Инженер-конструктор

Опыт работы: 5 лет

Профессиональные навыки:

Решение сложных инженерных задач;

Создание инженерных концепций строительных установок;

Разработка техпроцесса;

Технический дизайн;

Графический дизайн;

Знание программ: MS Office, Adobe Photoshop, CorelDraw, SolidWorks, Компас 3D, Mastercam;

2014 — 2017

Не официально

Технический дизайнер, конструктор

Обязанности:

Создание концепций работы штукатурной станции ABG-B398;

Изучение проблем конструктивных решений;

Создание чертежей;

Разработка техпроцесса;

Изготовление и сборка элементов устройства;

Проведение испытаний.

2017 - 2018

Фриланс

Основное направление:

Разработка фюзеляжей для БПЛА на импеллерной тяге;

Создание 3D моделей;

Подготовка G-кода для ЧПУ станка.

Разработка рекламной продукции;

Июль 2018 – Июль 2019

Компания: Строительная группа Третий Рим (Производственный дивизион, цех металлообработки)

Не официально

Инженер технолог, инженер конструктор

Руководитель творческой группы

Обязанности:

- Прием ТЗ от заказчика;

- Создание эскизных, технических и рабочих проектов сложных и средней сложности изделий. Утверждение их у заказчика;

- Конструкторское сопровождение монтажа, наладки, испытаний и сдачи в эксплуатацию опытных образцов изделий,

узлов, систем и деталей новых и модернизированных конструкций, выпускаемой продукции;

- Составление и оформление проектов технических заданий;

- Разработка технологических карт производства;

- Технологическое сопровождение НЕ серийного производства;

- Контроль за соблюдением технологических дисциплин.