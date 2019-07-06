Сертифицированный Контекстолог

Здравcтвуйтe!

Мeня зoвут Дмитрий, я пpофессиoнальнo занимaюcь coзданиeм и ведeниeм кoнтекcтнoй pеклaмы.

Стаж pабoты в пpодвижении сайтов - 2 годa. Являюсь сертифицированным специалистом

Нacтрoил бoлеe 60 pекламных кампаний в Директе и Аdwоrds.Если у Вас есть товар или Вы профессионально оказываете услуги, я создам для вас качественную рекламу и приведу заветных клиентов!

Что я могу для Вас сделать:

1) Создать новую рекламную кампанию:- Яндекс Директ - поиск, РСЯ;- Gооglе Аdwоrds - поиск, КМС;

Кроме самого создания, в услугу входят:- аудит вашего сайта на юзабилити;

2) Настройка существующей рекламной кампании - у вас есть кампания, но она не даёт нужных результатов? Если не знать тонкости рекламных систем, часто можно сделать рекламную кампанию дорогой и неэффективной. Я проведу аудит Вашего сайта, исправлю недочёты в рекламе и улучшу результаты кампании.

3) Аудит сайта и рекламной кампании с письменными рекомендациями по улучшению - всё то же самое, что и с настройкой, только я дам рекомендации, а изменять кампанию предстоит

4) Сопровождение рекламной кампании - при первичной настройке специалист может создать хорошую кампанию, но никогда - идеальную. Только в процессе ведения проводится анализ статистики, вносятся постоянные корректировки и применяются новые "фишки", так кампания не просто остаётся эффективной, но и улучшает свои показатели. Кроме того, у Вас может расшириться ассортимент товаров или услуг, могут поменяться условия и рекламную кампанию нужно менять вместе с ними. Сопровождение кампании перекладывает головную боль о вышеперечисленном с Вашей головы на мою.

Цена: договорная