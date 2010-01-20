Производственная группа, специализируется на дизайне, рекламе и полиграфии
Производтсвенная группа выполняет любые работы по дизайну: фирменный стиль, полиграфия, промдизайн, дизайн интерьеров, архитектура.
Пишем любые тексты.
Организовываем PR-кампании.
Снимаем видео, пишем звук.
Аранжировки, композиторская деятельность.
В данный момент, помимо прочих работ, занимаемся выпуском двух крупных глянцевых изданий:
одно - региональное - Donbass Best (умный глянец);
другое - всеукраинское с перспективой выхода на рынок СНГ - Drink&Think, издание об алкоголе и его подробностях
связаться можно по почте [email protected]
и по аське 237992462
Портфолио
- Drink&Think magazine323 просмотра