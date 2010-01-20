Производственная группа, специализируется на дизайне, рекламе и полиграфии

Производтсвенная группа выполняет любые работы по дизайну: фирменный стиль, полиграфия, промдизайн, дизайн интерьеров, архитектура.

Пишем любые тексты.

Организовываем PR-кампании.

Снимаем видео, пишем звук.

Аранжировки, композиторская деятельность.

В данный момент, помимо прочих работ, занимаемся выпуском двух крупных глянцевых изданий:

одно - региональное - Donbass Best (умный глянец);

другое - всеукраинское с перспективой выхода на рынок СНГ - Drink&Think, издание об алкоголе и его подробностях

связаться можно по почте [email protected]

и по аське 237992462