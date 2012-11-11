Я такой тип человEчеГГ, который каждое утро просыпается со смайликом на лице=)) И тут же с ужасом вспоминает - опять в технарь_(( Интересы:| Ооо... ну интересы у менЯ очь интереСные_) Даж и не знаю с чего на4ать... Емм... и так... прежде всего - море позитива и энергии! Ммм... люблю гулять, бездельничать, ходить по магазинам, болтать по телефону, ошибаться номером, дарить улыбки, смотреть в глаза, играть на нервах (редко, но бывает), тупить...ггг_) Ещё люблю ходить на диско, party! Люблю лето... и очень его жду...