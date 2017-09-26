Вас приветствует компания IТionika!
Команда нашей компании состоит исключительно из квалифицированных специалистов,
имеющих большой опыт работы в IT сфере.
Четко отлаженный алгоритм работы и сплоченность команды позволяют нам за короткие сроки
реализовать любой проект заказчика.
Предлагем Вашему вниманию стек технологий, с которыми мы работаем:
• AJAX
• Angular
• jQuery
• MySQL
• SQL Server
• C#
• Microsoft .NET Framework
• JSON
• API
• Google Analytics
• Google Maps api
• Facebook api
• ВКонтакте api
• Laravel
• PHP
• Geo IP
• NGINX
• Apache
• Git
• XML
• CSS
• HTML
• Bootstrap
• Javascript
• Word Press
• MODX
Будем рады сотрудничеству с Вами! Хорошего дня!
С уважением, компания IТionika!
+375 44 746 3113
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