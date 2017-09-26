Ваш бизнес по-новому с нами!

Вас приветствует компания IТionika﻿!

Команда нашей компании состоит исключительно из квалифицированных специалистов,

имеющих большой опыт работы в IT сфере.

Четко отлаженный алгоритм работы и сплоченность команды позволяют нам за короткие сроки

реализовать любой проект заказчика.

Предлагем Вашему вниманию стек технологий, с которыми мы работаем: • AJAX • Angular • jQuery • MySQL • SQL Server • C# • Microsoft .NET Framework • JSON • API • Google Analytics • Google Maps api • Facebook api • ВКонтакте api • Laravel • PHP • Geo IP • NGINX • Apache • Git • XML • CSS • HTML • Bootstrap • Javascript • Word Press • MODX

Будем рады сотрудничеству с Вами! Хорошего дня!

С уважением, компания IТionika!

✉ - [email protected]

﻿+375 44 746 3113