Barsky

Борис Барский Barsky

 
38 летБеларусь/Минск
6 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Ваш бизнес по-новому с нами!

Вас приветствует компания IТionika﻿!

Команда нашей компании состоит исключительно из квалифицированных специалистов,

имеющих большой опыт работы в IT сфере.

Четко отлаженный алгоритм работы и сплоченность команды позволяют нам за короткие сроки

реализовать любой проект заказчика.

Предлагем Вашему вниманию стек технологий, с которыми мы работаем:

• AJAX

• Angular

• jQuery

• MySQL

• SQL Server

• C#

• Microsoft .NET Framework

• JSON

• API

• Google Analytics

• Google Maps api

• Facebook api

• ВКонтакте api

• Laravel

• PHP

• Geo IP

• NGINX

• Apache

• Git

• XML

• CSS

• HTML

• Bootstrap

• Javascript

• Word Press

• MODX

Будем рады сотрудничеству с Вами! Хорошего дня!

С уважением, компания IТionika!

- [email protected]

﻿+375 44 746 3113

PHPJavascriptLaravelMySQLHTMLCSSBootstrapMODXjQueryNginxApacheAjaxAngularGitSQL