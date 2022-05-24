Bartashova

Анастасия Барташова BartashovaBartashova
27 летРоссия/Красноярск
2 года на фриланс-бирже
Была
2 года назад
3D визуализация интерьера Барташова Анастасия
Добрый день, меня зовут Анастасия
3д визуализатор
Не работаю:
С классическим стилем. Не работаю без ТЗ, без аванса
Сроки:
Срок выполнения помещение 1-3 для (в зависимости от сложности и площади)
Цена:
от 350/м2. Цена за помещение меньше 10 м2 фиксированная 4000 рублей.
2-4 ракурса на помещение
обширная библиотека pro моделей
Правки:
2 круга правок входит в стоимость, дальнейшие по договоренности.
Работаю в программах:
3ds max + Corona render, photoshop
Я против войны в Украине!