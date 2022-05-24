Bartashova

3D визуализация интерьера Барташова Анастасия

Добрый день, меня зовут Анастасия

3д визуализатор

Не работаю:

С классическим стилем. Не работаю без ТЗ, без аванса

Сроки:

Срок выполнения помещение 1-3 для (в зависимости от сложности и площади)

Цена:

от 350/м2. Цена за помещение меньше 10 м2 фиксированная 4000 рублей.

2-4 ракурса на помещение

обширная библиотека pro моделей

Правки:

2 круга правок входит в стоимость, дальнейшие по договоренности.

Работаю в программах:

3ds max + Corona render, photoshop