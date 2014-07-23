Образование 1982 г. Всесоюзный юридический заочный институт
Юридический факультет
Кафедра гражданского права
Опыт работы 03.2011 — наст. время ООО Частная охранная организация «Казачий Кордон»
Должность: юрист
— Договорная работа (разработка форм договоров, протоколов, доп. соглашений, обеспечение соблюдения требований законодательства РФ)
— Составление трудовых договоров
— Организация делопроизводства и контроль документооборота
— Информирование сотрудников компании о действующем законодательстве, нормативных правовых актах, относящихся к их деятельности
— Консультирование по правовым вопросам
— Подготовка учредительных документов, внесение изменений, представительство в государственных органах
— Подготовка документов для участия в тендерах, аукционах
— Оформление и сопровождение трудовых правоотношений