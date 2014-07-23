Образование 1982 г. Всесоюзный юридический заочный институт

Юридический факультет

Кафедра гражданского права

Опыт работы 03.2011 — наст. время ООО Частная охранная организация «Казачий Кордон»

Должность: юрист

— Договорная работа (разработка форм договоров, протоколов, доп. соглашений, обеспечение соблюдения требований законодательства РФ)

— Составление трудовых договоров

— Организация делопроизводства и контроль документооборота

— Информирование сотрудников компании о действующем законодательстве, нормативных правовых актах, относящихся к их деятельности

— Консультирование по правовым вопросам

— Подготовка учредительных документов, внесение изменений, представительство в государственных органах

— Подготовка документов для участия в тендерах, аукционах

— Оформление и сопровождение трудовых правоотношений