Новичок. Хочу работать. Неприхотлив. Мат.экономика (мех.-мат). Ищу постоянку.
Русский, украинский - родные; польский - свободно; английский - зависит от тематики текста (перевожу в порядке самообучения, когда сроки не жмут).
skype: dima_ignatov.
Нейминг и Слоганы
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Рефераты, Курсовые и Дипломы
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Стихи, Песни и Проза
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Редактирование и Корректура
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Переводы
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Копирайтинг
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