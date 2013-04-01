Новичок. Хочу работать. Неприхотлив. Мат.экономика (мех.-мат). Ищу постоянку.

Русский, украинский - родные; польский - свободно; английский - зависит от тематики текста (перевожу в порядке самообучения, когда сроки не жмут).

[email protected];

skype: dima_ignatov.