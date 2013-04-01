Basarini

Дмитрий Игнатов Basarini

 
47 лет
12 лет на фриланс-бирже
Был
12 лет назад
[email protected]

Новичок. Хочу работать. Неприхотлив. Мат.экономика (мех.-мат). Ищу постоянку.

Русский, украинский - родные; польский - свободно; английский - зависит от тематики текста (перевожу в порядке самообучения, когда сроки не жмут).

[email protected];

skype: dima_ignatov.

Нейминг и Слоганы
нет отзывов
от $5
от 1 дня
#804
Рефераты, Курсовые и Дипломы
нет отзывов
от $10
от 1 дня
#2193
Стихи, Песни и Проза
нет отзывов
от $5
от 1 дня
#2229
Редактирование и Корректура
нет отзывов
от $5
от 1 дня
#5059
Переводы
нет отзывов
от $5
от 1 дня
#8670
Копирайтинг
нет отзывов
от $5
от 1 дня
#10950
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