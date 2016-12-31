Bashtovoy_Vladim

Услуги:
Профессиональное создание сайтов на базе систем управления контентом (DataLife Engine/Joomla/WordPress/Simpla/MODX).
Валидная (W3C) и кроссбраузерная (IE8+, Firefox, Google Chrome, Opera, Safari) верстка.
Разработка визуального решения Вашего сайта.
HTML-верстка
- все виды вёрстки: фиксированная, резиновая, адаптивная
- блочная, табличная
- кроссбраузерно, валидно
- html5/css3
- jQuery, javasсript
Создание сайтов «под ключ»
- дизайн (оригинальный дизайн для Вашего сайта)
- верстка (написание логичного, грамотного и продуманного кода)
- натяжка на cms (натяжка верстки на движок)
Создание шаблонов
- создание шаблонов для систем управления контентом (DataLife Engine/Joomla/WordPress/Simpla)
- создание шаблонов с учетом требований поисковой оптимизации
Индивидуальный подход к каждому клиенту!
Условия работы:
- Предоплата 50–100% (если работаем с Вами впервые)
- Оплата Webmoney или на карту ПриватБанка (для жителей Украины)
- Наличие чёткого и внятного ТЗ
Контакты:
E-mail: [email protected]