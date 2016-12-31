Bashtovoy_Vladim

Создание сайтов на базе CMS, уникальный дизайн, шаблоны. Refinedstudio ©

Услуги:

Профессиональное создание сайтов на базе систем управления контентом (DataLife Engine/Joomla/WordPress/Simpla/MODX).

Валидная (W3C) и кроссбраузерная (IE8+, Firefox, Google Chrome, Opera, Safari) верстка.

Разработка визуального решения Вашего сайта.

HTML-верстка

- все виды вёрстки: фиксированная, резиновая, адаптивная

- блочная, табличная

- кроссбраузерно, валидно

- html5/css3

- jQuery, javasсript

Создание сайтов «под ключ»

- дизайн (оригинальный дизайн для Вашего сайта)

- верстка (написание логичного, грамотного и продуманного кода)

- натяжка на cms (натяжка верстки на движок)

Создание шаблонов

- создание шаблонов для систем управления контентом (DataLife Engine/Joomla/WordPress/Simpla)

- создание шаблонов с учетом требований поисковой оптимизации

Индивидуальный подход к каждому клиенту!

Условия работы:

- Предоплата 50–100% (если работаем с Вами впервые)

- Оплата Webmoney или на карту ПриватБанка (для жителей Украины)

- Наличие чёткого и внятного ТЗ

Контакты:

E-mail: [email protected]