Работаю с адекватными заказчиками.
Цена услуг соответствует качеству исполнения работ.
Минимальная цена за чертеж детали (формат А4) - 100 р., далее цена умножается на коэффициенты сложности и срочности и делится на коэффициент жадности заказчика :-)
Стоимость проектирования печатных плат от 8 руб. за вывод, в зависимости от сложности и исходных данных.
После получения Тех. задания оговариваем стоимость, сроки и условия конфиденциальности.
Приступаю к работе после получения предоплаты 40% (Webmoney, Яндекс деньги, банковский перевод).
Нацелена на долгосрочное сотрудничество.
Перевод чертежей с бумажных носителей (в т.ч. отсканированных) в электронный вид (в любую версию AutoCADa, также работаю в Solid Edge,Solid Works).
Изготовление 3D моделей по Вашим чертежам и эскизам.
Разработка чертежей деталей, сборочных чертежей, любой конструкторской документации в соответствии с ЕСКД по Вашим эскизам, 3D модели или тех. заданию.
Корректировка существующей в электронном виде документации. Снятие размеров с готовых деталей и изготовление чертежей.
Трассировка печатных плат (Accel, PCad), изготовление документации на печатную плату:
- схема электрическая принципиальная (Э3)
- чертежи слоев
- сборочный чертеж (СБ)
- спецификация
- перечень элементов (ПЭ3).
Образование высшее (инженер-механик).
Опыт работы 12 лет (проектирование скважинной геофизической аппаратуры).
Проекты выполняю быстро и качественно, высокая ответственность, точность черчения и понимание сроков.
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