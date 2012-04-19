Чертежи, 3D-модели, платы, схемы (АutoCAD)

Работаю с адекватными заказчиками.

Цена услуг соответствует качеству исполнения работ.

Минимальная цена за чертеж детали (формат А4) - 100 р., далее цена умножается на коэффициенты сложности и срочности и делится на коэффициент жадности заказчика :-)

Стоимость проектирования печатных плат от 8 руб. за вывод, в зависимости от сложности и исходных данных.

После получения Тех. задания оговариваем стоимость, сроки и условия конфиденциальности.

Приступаю к работе после получения предоплаты 40% (Webmoney, Яндекс деньги, банковский перевод).

Нацелена на долгосрочное сотрудничество.

Перевод чертежей с бумажных носителей (в т.ч. отсканированных) в электронный вид (в любую версию AutoCADa, также работаю в Solid Edge,Solid Works).

Изготовление 3D моделей по Вашим чертежам и эскизам.

Разработка чертежей деталей, сборочных чертежей, любой конструкторской документации в соответствии с ЕСКД по Вашим эскизам, 3D модели или тех. заданию.

Корректировка существующей в электронном виде документации. Снятие размеров с готовых деталей и изготовление чертежей.

Трассировка печатных плат (Accel, PCad), изготовление документации на печатную плату:

- схема электрическая принципиальная (Э3)

- чертежи слоев

- сборочный чертеж (СБ)

- спецификация

- перечень элементов (ПЭ3).

Образование высшее (инженер-механик).

Опыт работы 12 лет (проектирование скважинной геофизической аппаратуры).

Проекты выполняю быстро и качественно, высокая ответственность, точность черчения и понимание сроков.