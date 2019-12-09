Мастер Слова

Здравствуйте!

На моей страничке Проза.ру Вы найдёте как поэзию, так и работы, выполненные в "жанре" копирайтинг.

Рада постоянным и новым заказчикам. Обращайтесь - не пожалеете!

А если и пожалеете - то будет поздно. Ибо... обычно вызываю сильную зависимость. Особенно у жаждущих качественных текстов, порой имеющих и литературную ценность (в особенности, если тема позволяет проявить творческую жилку).

И ещё скажу, что я многодетная мать, поэтому, если нужен контент по семье, дому и детям, так это ко мне:) у меня этих комментариев...

А теперь о нашем, о девичьем - профессиональном..

Также я практикующий астролог и, если Вам нужны статьи по астрологии, фэн-шуй, геомантиии, магии и магических растениях - тоже ко мне.

Абсолютная грамотность и умение работать со Словом подтверждены дипломом Литературного института им. А.М.Горького и членством в Союзе писателей России.

Контакты на моей страничке.