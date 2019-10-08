Bastetnagi

Джина Bastetnagi

 
46 лет
6 лет на фриланс-бирже
Была
6 лет назад
От виртуального к реальному!!!

                                        Добро пожаловать!

                             Меня зовут ДжинаВ данное время проживаю во Вьетнаме. 

Предоставляемые услуги:

3Д визуализация экстерьера

3Д визуализация  интерьера

Визуализация зданий, мебели - по чертежам, рисункам, фото.

3D Max, Photoshop, Realtime landscaping Architect

Сроки и цены обговариваются индивидуально.

 

1. Тестовые задания бесплатно не выполняю.

2. Работаю по предоплате в 50% от общей суммы заказа, либо через Сейф на данной бирже.

3. Финальные рендеры передаю только после полной оплаты проекта.

4. В базовый прайс входят ньюансные изменения дизайна (камера, пространство не меняется).

5. Количество внесённых корректировок- 2 сессии превью, до 4-х поправок в каждой      согласно  ТЗ, перед финальной визуализацией. Дополнительные сессии корректировок считаются отдельно 15-25%, в зависимости от количества правок.

6. Если среди Ваших пожеланий есть пункт не выкладывать работу к себе в портфолио, цена          +20% от общей суммы заказа.

Оплата:

Карта ПриватБанкаКарта

Alfa-Bank

PayPal

Сбербанк

Банковские переводы

Общение:

Через систему приватных сообщений Weblancer

Viber +38 066 0626089

WhatsApp +84 528 6797 55

Пишите или звоните, я с удовольствием отвечу на все Ваши вопросы.