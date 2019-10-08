Bastetnagi

Добро пожаловать!
Меня зовут Джина. В данное время проживаю во Вьетнаме.
Предоставляемые услуги:
3Д визуализация экстерьера
3Д визуализация интерьера
Визуализация зданий, мебели - по чертежам, рисункам, фото.
3D Max, Photoshop, Realtime landscaping Architect
Сроки и цены обговариваются индивидуально.
1. Тестовые задания бесплатно не выполняю.
2. Работаю по предоплате в 50% от общей суммы заказа, либо через Сейф на данной бирже.
3. Финальные рендеры передаю только после полной оплаты проекта.
4. В базовый прайс входят ньюансные изменения дизайна (камера, пространство не меняется).
5. Количество внесённых корректировок- 2 сессии превью, до 4-х поправок в каждой согласно ТЗ, перед финальной визуализацией. Дополнительные сессии корректировок считаются отдельно 15-25%, в зависимости от количества правок.
6. Если среди Ваших пожеланий есть пункт не выкладывать работу к себе в портфолио, цена +20% от общей суммы заказа.
Оплата:
Карта ПриватБанкаКарта
Alfa-Bank
PayPal
Сбербанк
Банковские переводы
Общение:
Через систему приватных сообщений Weblancer
Viber +38 066 0626089
WhatsApp +84 528 6797 55
Пишите или звоните, я с удовольствием отвечу на все Ваши вопросы.