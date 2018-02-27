Требуется оформление презентации из 20-30 слайдов с одинаковым дизайном. Текст готов, необходимо аккуратно и симметрично вставить его на слайды для достижения эстетичного вида.
Презентации38 заявок
Закрыт
4 года назад
Требуется оформление презентации из 20-30 слайдов с одинаковым дизайном. Текст готов, необходимо аккуратно и симметрично вставить его на слайды для достижения эстетичного вида.
Необходимо выполнить транскрибацию видео длительностью 1.5 часа. Требуется создать текстовый документ с точной расшифровкой содержимого видео. Опыт в видеомонтаже и знание специализированной терминологии приветствуются.
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