Batonio27

Александр Баталов Batonio27

 
36 лет
7 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Описание профиля отсутствует

  • Оформить презентацию 20-30 слайдов

    Требуется оформление презентации из 20-30 слайдов с одинаковым дизайном. Текст готов, необходимо аккуратно и симметрично вставить его на слайды для достижения эстетичного вида.

    Презентации38 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Транскрибация видео

    Необходимо выполнить транскрибацию видео длительностью 1.5 часа. Требуется создать текстовый документ с точной расшифровкой содержимого видео. Опыт в видеомонтаже и знание специализированной терминологии приветствуются.

    Видеомонтаж128 заявок
    Закрыт
    4 года назад