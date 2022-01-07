BaturinIgor

Привет! Меня зовут Игорь, мне 21 год. На данный момент я работаю у телекоммуникационной компании BazisTelecom на должности системный аналитик. В 2021 году окончил вуз по специальности "Программная инженерия". Интересуюсь математикой, физикой, алгеброй, математическим анализом, теорией вероятности, алгоритмическим программирование, программированием на языках C++, Python, Java. С 2022 года хочу попробовать себя в роли фрилансера. Буду стараться стать надёжным и хорошим исполнителем задач разных типов.