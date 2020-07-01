Приветствую! Настраиваю таргетированную и контекстную рекламу, разрабатываю стратегии Digital-продвижения. Занимаюсь SMM.

У меня большой опыт в Digital, я достиг много в этой сфере.

С февраля 2017 года я начал активно заниматься Интернет-Маркетингом. Сейчас я преуспел в этой специальности и показываю отличные результаты. В качестве примера, мои недавние достижения:

Работал с заграничными заказчиками («Platinum Black» Дубаи);

Вывел на зарубежный рынок российскую компании (пазлы «DaVichi);

Стал первым официальным интернет-маркетологом в сфере консалтинга промышленных предприятий («Clio-Soft» вендор компании Siemens);

Разработал Digital-старгтегию продвижения и коммуникаций онлайн школы Дмитрия Шамелькова, преподавателя Сеченовского университета.

Умею работать в Target Hunter, Церебро, segmento target. В графических редакторах Photoshop и Canva. В видео редакторе Sony vegas pro.

Работаю с системами аналитики Яндекс.Метрика и Google Analytics. Умею настраивать кастомные отчеты.

Занимаюсь написанием и редактурой текстов. Пишу структуру сайта.

Мои кейсы в маркетинге:

https://vk.com/@contentanddraffic-davici

Цель таргета была вывести компанию на рынок Германии. Было интересно работать с зарубежной аудиторией, разбираться в тонкостях поведения людей другого менталитета. В итоге за первый месяц продали всю пробную партию товара, агентство с этим клиентом работает до сих пор.

https://vk.com/@contentanddraffic-sin-city

Омск – достаточно провинциальный город. И спроса на услуги барберов толком нет. Поэтому для успешного проведение рекламной кампании мне пришлось искусственно его создать.

После пары месяцев успешной работы клиент решил масштабировать свой бизнес и открывать второй филиал. После этого все барбершопы города начали копировать креативы.

https://vk.com/@contentanddraffic-platinum-black

Работа была не из простых. Пришлось разбираться не только в правилах рекламы за рубежом, в менталитете, но и найти людей, который грамотно все переведут на Арабский. Но мы все-равно справились и результаты были отличные.