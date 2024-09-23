Создание Telegram ботов на Python | Aiogram3 | PostgreSQL

Создание Telegram ботов на Python | Aiogram3 | PostgreSQL

Привет! Я специализируюсь на разработке ботов для Telegram с использованием Python и библиотеки aiogram3. Разрабатываю умные, функциональные и надежные решения, которые помогут автоматизировать процессы, улучшить взаимодействие с клиентами и создать уникальный пользовательский опыт.

Что я предлагаю:

Создание ботов любой сложности под ваши задачи.

Интеграция с базой данных PostgreSQL для хранения и обработки данных.

Настройка админ-панелей и аналитики для удобного управления ботом.

Поддержка и развитие уже существующих ботов.

Примеры моих работ:

Контакты :

✉️ [email protected]

✉️ [email protected]

 https://t.me/arisekokamari