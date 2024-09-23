Создание Telegram ботов на Python | Aiogram3 | PostgreSQL
Привет! Я специализируюсь на разработке ботов для Telegram с использованием Python и библиотеки aiogram3. Разрабатываю умные, функциональные и надежные решения, которые помогут автоматизировать процессы, улучшить взаимодействие с клиентами и создать уникальный пользовательский опыт.
Что я предлагаю:
Создание ботов любой сложности под ваши задачи.
Интеграция с базой данных PostgreSQL для хранения и обработки данных.
Настройка админ-панелей и аналитики для удобного управления ботом.
Поддержка и развитие уже существующих ботов.
Примеры моих работ:
Бот-калькулятор калорий для фитнес-блогера IgoryanFit — помогает пользователям рассчитывать ежедневную норму калорий. https://t.me/CaloryCalculatorBot
Бот-квест для фитнес-блогера IgoryanFit — мотивирует пользователей проходить фитнес-квесты.
Бот для поздравления сотрудников компании Beeline с 8 марта — автоматизирует корпоративные поздравления.
Бот для поздравления сотрудников компании Beeline с 23 февраля — помогает организовать праздничные рассылки.
Бот к празднованию маскотов Билайна, "Апперов" — организует мероприятия в честь корпоративных символов.
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