Bayseit

Байсеит Bayseit

 
23 года
4 года на фриланс-бирже
Был
7 месяцев назад
Создание Telegram ботов на Python | Aiogram3 | PostgreSQL

Создание Telegram ботов на Python | Aiogram3 | PostgreSQL

Привет! Я специализируюсь на разработке ботов для Telegram с использованием Python и библиотеки aiogram3. Разрабатываю умные, функциональные и надежные решения, которые помогут автоматизировать процессы, улучшить взаимодействие с клиентами и создать уникальный пользовательский опыт.

Что я предлагаю:

  • Создание ботов любой сложности под ваши задачи.

  • Интеграция с базой данных PostgreSQL для хранения и обработки данных.

  • Настройка админ-панелей и аналитики для удобного управления ботом.

  • Поддержка и развитие уже существующих ботов.

Примеры моих работ:

  1. Бот-калькулятор калорий для фитнес-блогера IgoryanFit — помогает пользователям рассчитывать ежедневную норму калорий. https://t.me/CaloryCalculatorBot

  2. Бот-квест для фитнес-блогера IgoryanFit — мотивирует пользователей проходить фитнес-квесты.

  3. Бот для поздравления сотрудников компании Beeline с 8 марта — автоматизирует корпоративные поздравления.

  4. Бот для поздравления сотрудников компании Beeline с 23 февраля — помогает организовать праздничные рассылки.

  5. Бот к празднованию маскотов Билайна, "Апперов" — организует мероприятия в честь корпоративных символов.

Контакты :

✉️ [email protected]

✉️ [email protected]

https://t.me/arisekokamari