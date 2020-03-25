Алексей Бородич BborodichBborodich
35 летРоссия/Санкт-Петербург
4 года на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Здравствуйте! Я больше 3 лет занимаюсь упаковкой бизнеса в онлайн сфере. Каждый проект для меня - новая возможность взглянуть на мир под другим углом.
Посмотрите мои работы ниже, думаю мы сможем сделать по-настоящему крутой проект вместе с вами.
- Лендинг SMM-агенства
- Сайт мебельного магазина в Германии
- Сайт по продаже пресетов
- Сайт по продаже курса
- Сайт для ведущей мероприятий
Сайт от 15.000 рублей
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