Есть продукция. Для нее есть инструкция по использованию. На упаковке продукта размещаем qr код ссылки на инструкцию. Но инструкция должна быть на динамически генерируемом при каждом посещении адресе. Требования к виду этого адреса обсуждаем подробнее ...