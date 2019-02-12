Одна картонная коробка. Размеры и дизайн имею. Представление о том что какая форма мне нужна тоже. Нужно начертить под высечку и разместить информационные элементы на поверхностях.
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недостаточно оценок
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недостаточно рекомендаций
$22
выплачено фрилансерам
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нет выбранных исполнителей
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нет постоянных исполнителей
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нет безопасных платежей
- Верстка полиграфии4 заявкиЗакрыт5 лет назад
Грамотно перевести медицинскую инструкцию на английский и отверстать для веб страницы как на примере который я дам.Переводы11 заявокЗакрыт5 лет назад
Предоставляю базовую информацию которая должна быть нанесена и пожелания. Ожидаю исполнителя с опытом создания упаковки для фармпродукции способного дополнить тз и внести интересные коррективы для улучшения привлекательности пректа.Дизайн продукции1 исполнительЗавершен5 лет назад
Есть продукция. Для нее есть инструкция по использованию. На упаковке продукта размещаем qr код ссылки на инструкцию. Но инструкция должна быть на динамически генерируемом при каждом посещении адресе. Требования к виду этого адреса обсуждаем подробнее ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт5 лет назад
Отзывы фрилансеров
$22
10 баллов
5 лет назад
Всегда на связи, мгновенная оплата, чёткое из, рекомендую!
Ответный отзыв
Все поправки быстро вносятся. Возможно работать в "ручном режиме" . Хорошо выходят логотипы. Рекомендую тем кто четко понимает чего хочет, но не владеет инструментарием. Буду обращаться.