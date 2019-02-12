Bbrat

Влад Сегеда Bbrat

 
35 летУкраина/Одесса
5 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
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недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$22
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей
Отзывы фрилансеров
ElenaMedvedeva
35 летУкраина
5 лет в сервисе
Была
17 дней назад
$22
10 баллов
5 лет назад
Создание запечатки УФ либо наклейки на фармацевтическую продукцию.
Всегда на связи, мгновенная оплата, чёткое из, рекомендую!
Все поправки быстро вносятся. Возможно работать в "ручном режиме" . Хорошо выходят логотипы. Рекомендую тем кто четко понимает чего хочет, но не владеет инструментарием. Буду обращаться.
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