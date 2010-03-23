Основное направление деятельности- тестирование Web-приложений.
Опыт работы Более 3х лет:
Ноябрь 2007– Декабрь 2008 РБК (Москва, Россия)- Старший специалист отдела качества
Участвовала в тестировании следующих проектов:
• Tata.ru
Участие: создание документации по тестированию, функциональное тестирование.
Май 2006 – Октябрь 2007 EPAM Systems(Минск, Беларусь)- Тестировщик ПО
Участвовала в тестировании следующих проектов:
• BCMN-BAVE (Июнь, 2007 - Октябрь, 2007)
Участие: Функциональное тестирование, создание документации по тестированию, инсталляция приложения
• BCMN-HCF (Август, 2007 - Август, 2007)
Участие: Функциональное тестирование, создание документации по тестированию
• MultAPI (Март, 2007 - Июнь, 2007)
Участие: Функциональное тестирование, создание документации по тестированию
Инструменты: CollabNet, Trace, RDC (mDNA) explorer , Tornado Universal Requestor , MXCustomTools, Document Search tool
• IMAN-ECM (Май, 2006 - Февраль, 2007)
Участие: Функциональное тестирование, создание документации по тестированию
Октябрь2005 - Апрель 2006 JVL Corporation - (Минск, Беларусь)
Тестировщик ПО
Участвовала в тестировании следующих проектов:
Участие: Функциональное тестирование, создание документации по тестированию
Иностранный язык- английский (Upper-Intermediate)
Тренинги и сертификаты:
EPAM Software Testing Introduction Course ( Март 2006- Май 2006)