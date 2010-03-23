И все же я тестер

Основное направление деятельности- тестирование Web-приложений.

Опыт работы Более 3х лет:

Ноябрь 2007– Декабрь 2008 РБК (Москва, Россия)- Старший специалист отдела качества

Участвовала в тестировании следующих проектов:

• Tata.ru

• cash.rbc.ru

• marketing.rbc.ru

• www.adworker.ru

• realty.rbc.ru/

Участие: создание документации по тестированию, функциональное тестирование.

Май 2006 – Октябрь 2007 EPAM Systems(Минск, Беларусь)- Тестировщик ПО

Участвовала в тестировании следующих проектов:

• BCMN-BAVE (Июнь, 2007 - Октябрь, 2007)

Участие: Функциональное тестирование, создание документации по тестированию, инсталляция приложения

• BCMN-HCF (Август, 2007 - Август, 2007)

Участие: Функциональное тестирование, создание документации по тестированию

• MultAPI (Март, 2007 - Июнь, 2007)

Участие: Функциональное тестирование, создание документации по тестированию

Инструменты: CollabNet, Trace, RDC (mDNA) explorer , Tornado Universal Requestor , MXCustomTools, Document Search tool

• IMAN-ECM (Май, 2006 - Февраль, 2007)

Участие: Функциональное тестирование, создание документации по тестированию

Октябрь2005 - Апрель 2006 JVL Corporation - (Минск, Беларусь)

Тестировщик ПО

Участвовала в тестировании следующих проектов:

• www.itouchnet.com

Участие: Функциональное тестирование, создание документации по тестированию

Иностранный язык- английский (Upper-Intermediate)

Тренинги и сертификаты:

EPAM Software Testing Introduction Course ( Март 2006- Май 2006)