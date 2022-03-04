Логотипы, фирстиль, наружка и полиграфия. Нейминг и креатив.

Специализация - полиграфия и айдентика.

Характерные особенности - отличный внешний вид, коммерческая отдача, основательное исполнение.

Опыт работы - более десяти лет.

Любимый инструмент - типографская линейка.

Стараюсь максимально грамотно использовать типографику, цвет и форму. Не приемлю стилистических и орфографических ошибок.