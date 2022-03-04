Логотипы, фирстиль, наружка и полиграфия. Нейминг и креатив.
Специализация - полиграфия и айдентика.
Характерные особенности - отличный внешний вид, коммерческая отдача, основательное исполнение.
Опыт работы - более десяти лет.
Любимый инструмент - типографская линейка.
Стараюсь максимально грамотно использовать типографику, цвет и форму. Не приемлю стилистических и орфографических ошибок.
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Портфолио
- Графический дизайн для выставочного стенда Росскат239 просмотров
- Выставочный стенд Минпрома СО - инфографика1252 просмотра
- SMM-материалы проектов Мама рядом60 просмотров
- Межвыставочная афиша193 просмотра
- SMM-кампания + таргеты "Самарская жемчужина"17 просмотров
- Афиша аутдор-фестиваля проекта Мама Рядом71 просмотр
- SMM-кампания выставки "Промсалон"19 просмотров
- Постер школы "Механический кактус"172 просмотра
- Выставочные баннеры для Unident-Поволжье238 просмотров
- SMM-кампания + таргеты "Самара Beauty Экспо"29 просмотров