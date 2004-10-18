BeatenKitten

Студент-энтузиаст, готовый на практически любую работу за практически любые деньги

Доброго времени суток!

Если вы ищете кого-то, кто выполнит не особо сложную работу в относительно короткие сроки и за скромную плату, то вы по адресу. Возьмусь за задания из разных областей, будь то перевод текста с английского на русский или наоборот, диджитал арт, написание текста в прозе или стихах, программирование не слишком масштабного проекта или создание креативного контента, вроде продумывания наполнения локации для сеттинга, персонажей и их дизайна, содержимого уровня.

Если быть конкретнее, лучше всего работаю с хоррор проектами.

Компенсирую относительно скромное количество навыков скоростью выполнения и дешевизной.