Приветствую! Меня зовут Василий, и я-дизайнер на старте карьеры. Занимаюсь:
- созданием лэндингов/многостраничных сайтов/сайтов-визиток
- оформлением соцсетей (группы ВК)
- дизайном логотипов и баннеров
Заказчик останется довольным вот почему:
- Помогу с созданием уникального дизайн проекта (с удовольствием работаю на качество и дальнейшее сотрудничество)
- Вы получите готовый сайт в срок
- Стоимость моих услуг ниже рыночных, а стараюсь и вникаю в суть на все сто процентов (для меня огромное значение имеет хорошее мнение обо мне, как о специалисте)
- Сайты делаю на Tilda или Wix ( сможете управлять сайтом сами, быстрая разработка и адаптивность на все устройства, не нужно переплачивать за сложный код)
Буду рад сотрудничеству, пишите. Благодарю за внимание!
--Мои контакты--
Вконтакте: vk.com/tim_mangust
WhatsApp: timmangust (+79652733633)
Telegram: @beatoom
Gmail: [email protected]