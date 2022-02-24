Веб-дизайн, создание сайтов

Приветствую! Меня зовут Василий, и я-дизайнер на старте карьеры. Занимаюсь:

- созданием лэндингов/многостраничных сайтов/сайтов-визиток

- оформлением соцсетей (группы ВК)

- дизайном логотипов и баннеров

Заказчик останется довольным вот почему:

- Помогу с созданием уникального дизайн проекта (с удовольствием работаю на качество и дальнейшее сотрудничество)

- Вы получите готовый сайт в срок

- Стоимость моих услуг ниже рыночных, а стараюсь и вникаю в суть на все сто процентов (для меня огромное значение имеет хорошее мнение обо мне, как о специалисте)

- Сайты делаю на Tilda или Wix ( сможете управлять сайтом сами, быстрая разработка и адаптивность на все устройства, не нужно переплачивать за сложный код)

Буду рад сотрудничеству, пишите. Благодарю за внимание!

--Мои контакты--

Вконтакте: vk.com/tim_mangust

WhatsApp: timmangust (+79652733633)

Telegram: @beatoom

Gmail: [email protected]