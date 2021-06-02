Требуется перенести сайт с самописной CMS и устранить технические проблемы. Инструкции по структуре сайта и деталям доступны в предоставленных документах. Необходимо обеспечить стабильную работу сайта после переноса.
- Системы управления (CMS)2 заявкиЗакрыт4 года назад
- $109
Задача заключается в исправлении технических ошибок на сайте https://tzfd.ru/, работающем на CMS Wordpress. Исправления должны быть выполнены в срок 7 дней. Бюджет составляет 8000 рублей. Подробный список исправлений предоставлен в документе Word.Веб-программирование6 заявокЗакрыт4 года назад
Необходимо устранить список технических проблем сайта на WordPress. Важно предоставить оценку сроков выполнения и стоимость работ. Задача включает анализ существующих проблем и их решение для улучшения функциональности сайта.Веб-программирование4 заявкиЗакрыт4 года назад
Требуется исправить технические проблемы самописной CRM системы. Инструкции и описание ошибок находятся в предоставленных документах. Необходимы навыки веб-программирования для решения задач.Веб-программирование1 заявкаЗакрыт4 года назад
- $200
Требуется выполнить верстку и установить новую версию сайта на тестовом домене. После тестирования и принятия заказчиком, необходимо перенести сайт на основной домен. Исходники дизайна и техническое задание доступны в прикрепленном документе.Системы управления (CMS)1 исполнительЗакрыт4 года назад
- $500
Необходимо выполнить верстку и установить новую версию сайта на тестовом домене. После тестирования и принятия сайта заказчиком, требуется перенести его на основной домен. Исходники дизайна и техническое задание доступны по ссылке.Веб-программирование1 исполнительЗавершен4 года назад
- $300
Необходимо сделать верстку и установить на тест.домен (свой или на нашем хосте) new версию сайта. После завершения работ, теста и принятия заказчиком сайта - перенести на основной домен. Исходники дизайна и ТЗ по прикрепленной ссылке ...HTML-верстка1 исполнительЗавершен4 года назад
- $200
Необходимо сделать верстку и установить на тест.домен (свой или на нашем хосте) new версию сайта. После завершения работ, теста и принятия заказчиком сайта - перенести на основной домен. Исходники дизайна и ТЗ по прикрепленной ссылке ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен4 года назад
- $1200
Необходимо сделать верстку и установить на тест.домен (свой или на нашем хосте) new версию сайта. После завершения работ, теста и принятия заказчиком сайта - перенести на основной домен. Исходники дизайна и ТЗ по прикрепленной ссылке ...HTML-верстка1 заявкаЗакрыт4 года назад
Необходимо сделать верстку и установить на тест.домен (свой или на нашем хосте) new версию сайта. После завершения работ, теста и принятия заказчиком сайта - перенести на основной домен. Исходники дизайна и ТЗ по прикрепленной ссылке ...Веб-программирование10 заявокЗакрыт4 года назад