BednyIvan

Иван BednyIvan

 
27 лет
4 года на фриланс-бирже
Был
3 года назад

SEO спец

недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$500
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
4
безопасных платежей

  • Необходимо перенести сайт с самописной cms

    Требуется перенести сайт с самописной CMS и устранить технические проблемы. Инструкции по структуре сайта и деталям доступны в предоставленных документах. Необходимо обеспечить стабильную работу сайта после переноса.

    Системы управления (CMS)2 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Исправить технические ошибки на сайте https://tzfd.ru/

    $109

    Задача заключается в исправлении технических ошибок на сайте https://tzfd.ru/, работающем на CMS Wordpress. Исправления должны быть выполнены в срок 7 дней. Бюджет составляет 8000 рублей. Подробный список исправлений предоставлен в документе Word.

    WordPress
    Веб-программирование6 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Устранить технические проблемы сайта на WP

    Необходимо устранить список технических проблем сайта на WordPress. Важно предоставить оценку сроков выполнения и стоимость работ. Задача включает анализ существующих проблем и их решение для улучшения функциональности сайта.

    WordPress
    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Исправить тех.проблемы сайта

    Требуется исправить технические проблемы самописной CRM системы. Инструкции и описание ошибок находятся в предоставленных документах. Необходимы навыки веб-программирования для решения задач.

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    4 года назад

  • Тесты и правки

    $200

    Требуется выполнить верстку и установить новую версию сайта на тестовом домене. После тестирования и принятия заказчиком, необходимо перенести сайт на основной домен. Исходники дизайна и техническое задание доступны в прикрепленном документе.

    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Закрыт
    4 года назад

  • Натяжка ВП

    $500

    Необходимо выполнить верстку и установить новую версию сайта на тестовом домене. После тестирования и принятия сайта заказчиком, требуется перенести его на основной домен. Исходники дизайна и техническое задание доступны по ссылке.

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Фулл верстка

    $300

    Необходимо сделать верстку и установить на тест.домен (свой или на нашем хосте) new версию сайта. После завершения работ, теста и принятия заказчиком сайта - перенести на основной домен. Исходники дизайна и ТЗ по прикрепленной ссылке ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Верстка главной

    $200

    Необходимо сделать верстку и установить на тест.домен (свой или на нашем хосте) new версию сайта. После завершения работ, теста и принятия заказчиком сайта - перенести на основной домен. Исходники дизайна и ТЗ по прикрепленной ссылке ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Верстка сайта

    $1200

    Необходимо сделать верстку и установить на тест.домен (свой или на нашем хосте) new версию сайта. После завершения работ, теста и принятия заказчиком сайта - перенести на основной домен. Исходники дизайна и ТЗ по прикрепленной ссылке ...

    HTML-верстка1 заявка
    Закрыт
    4 года назад

  • Реализовать верстку сайта и установку на WordPress

    Необходимо сделать верстку и установить на тест.домен (свой или на нашем хосте) new версию сайта. После завершения работ, теста и принятия заказчиком сайта - перенести на основной домен. Исходники дизайна и ТЗ по прикрепленной ссылке ...

    WordPress
    Веб-программирование10 заявок
    Закрыт
    4 года назад

Отзывы фрилансеров

oleg_d
39 лет
12 лет в сервисе
Был
месяц назад
$500
10 баллов
4 года назад
Натяжка ВП
Все отлично!
Все нравится
Ответный отзыв
oleg_d
39 лет
12 лет в сервисе
Был
месяц назад
$200
10 баллов
4 года назад
Верстка главной
Понятное и грамотное ТЗ, адекватные правки. Рекомендую.
Все отлично, быстрое исполнение, находит общий язык с заказчиком
Ответный отзыв
oleg_d
39 лет
12 лет в сервисе
Был
месяц назад
$300
10 баллов
4 года назад
Фулл верстка
Все супер, рекомендую
Отличная и быстрая работа.
Ответный отзыв