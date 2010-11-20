Обящел железно что в пятницу возьмет исходники и сделает за час простую html страничку, но в пятницу на связь так и вышел! Хотя я предупреждал что Срочно нужно сделать! Рашко Алексей (Beelan) сказал что точно в пятницу сделает. Итог. потерял два дня и понес убытки.