Занимаюсь разработкой дизайнов, сайтов, а так же вёрсткой сайтов.
Предлагаю такие услуги, как:
- - - Создание дизайна;
- - - Вёрстка дизайна;
- - - Создание сайта-визитки;
- - - Создание корпоративного сайта;
- - - Полиграфию;
В общем, это не большой спектр услуг, но весьма весомый.
Отзывы заказчиков
$10
0 баллов
13 лет назад
Обящел железно что в пятницу возьмет исходники и сделает за час простую html страничку, но в пятницу на связь так и вышел! Хотя я предупреждал что Срочно нужно сделать! Рашко Алексей (Beelan) сказал что точно в пятницу сделает. Итог. потерял два дня и понес убытки.
Ответный отзыв
Человек, не дождавшись оставил отрицательный отзыв. Минус в уважение к нему ! Не адекватный человек. Причину, почему я не мог сделать раньше, я ему назвал.
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