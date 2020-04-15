Веб разработчик

Учился в Германии, HS Schmalkalden, Bachelor of Computer Science. В 2017 году участвовал в разработке Thejoy.com предоставление услуг в сфере красоты и ухода за собой на выезде координировал разработчиков, помогал клиенту определиться с функционалом и дизайном программы. С начала 2018 работаю веб разработчиков в Euphorika Communications UG. Занимаюсь разработкой сайтов на wordpress, shopware, magento имею опыт работы с nodeJS проектами, а так же разработки собственной cms в headless проектах.