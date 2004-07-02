$10
Нужно нарисовать 10 кнопок (4 из них динамические) 88х31 для двух топов. В случае наличия портфолио. Предоплата - 50 процентов. Без портфолио - оплата по результату.
Дизайн сайтов15 заявок
Закрыт
19 лет назад
Нужно нарисовать 10 кнопок (4 из них динамические) 88х31 для двух топов. В случае наличия портфолио. Предоплата - 50 процентов. Без портфолио - оплата по результату.
Нужен дизайн топу. Фактически одна страница. Адрес топа: http://mforce.ru Цвета яркие. Пример: polifonia.ru time2play.ru dom2.ru Т.е. вверху рисованная девушка с мобильным телефоном, текстик, декорации.... + кнопки. + ваша ...
Скрипт такой... Monster Top List Топ уже давно работает, имеет большую посещаемость. Потребность его модифицировать назрела. Нужно: 1. счет ина по ауту. 2. категории в топе. 3. ставлю галочку и смотрю IP инов у определенного сайта (именно одного сайта выборочно, ...