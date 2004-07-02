Скрипт такой... Monster Top List Топ уже давно работает, имеет большую посещаемость. Потребность его модифицировать назрела. Нужно: 1. счет ина по ауту. 2. категории в топе. 3. ставлю галочку и смотрю IP инов у определенного сайта (именно одного сайта выборочно, ...