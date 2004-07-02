Beirut

Гость Beirut

 
NaN лет
19 лет на фриланс-бирже
Был
19 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • 10 кнопок 88х31

    $10

    Нужно нарисовать 10 кнопок (4 из них динамические) 88х31 для двух топов. В случае наличия портфолио. Предоплата - 50 процентов. Без портфолио - оплата по результату.

    Дизайн сайтов15 заявок
    Закрыт
    19 лет назад

  • Дизайн для топа (одна страница)

    $40

    Нужен дизайн топу. Фактически одна страница. Адрес топа: http://mforce.ru Цвета яркие. Пример: polifonia.ru time2play.ru dom2.ru Т.е. вверху рисованная девушка с мобильным телефоном, текстик, декорации.... + кнопки. + ваша ...

    Дизайн сайтов15 заявок
    Закрыт
    19 лет назад

  • Нужно немного доработать скрипт топа

    $20

    Скрипт такой... Monster Top List Топ уже давно работает, имеет большую посещаемость. Потребность его модифицировать назрела. Нужно: 1. счет ина по ауту. 2. категории в топе. 3. ставлю галочку и смотрю IP инов у определенного сайта (именно одного сайта выборочно, ...

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    19 лет назад