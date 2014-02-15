Bekirov_Bekir

программирование для микроконтроллеров

Предлагаю свои услуги по проектированию встроенных систем на базе совремменных микроконтроллеров (8- 32- бит), и DSP (TMS320). Опыт работы в разработке систем сбора данных для измерительной аппаратуры (ЭПР-спектрометры, Установка для измерение диаграмм направленности антенн)

Основные навыки:

Хорошие знания современной электроники.

Программирование для микроконтроллеров Atmel (C\C++, ASM).

Программирование для микроконтроллеров на ядре Cortex-M3 (STM32).

Опыт работы с сигнальными процессорами TMS320F28xx. (Проектирование устройства сбора данных для спектрометров)

Знание С++. (Программирование в С++ Builder)

Опыт работы в САПР OrCad, Altium

Английский базовый.