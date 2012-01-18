Я знаю PHP, JS, MySQL, AJAX, XML, а также еще много других страшных слов!

Чем бы отличиться от других!? Креатива много, могу предложить его для Вашего проекта.

- Сайты и web-проекты любой сложности.

- Разработка расширений для CMS Joomla.

- Системное администрирование.

- Креативное консультирование по вопросам работы с CMS Joomla.

PS. Портфолио будет пополняться постепенно, т.к. сайтов сделано очень много :)