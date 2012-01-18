Я знаю PHP, JS, MySQL, AJAX, XML, а также еще много других страшных слов!
Чем бы отличиться от других!? Креатива много, могу предложить его для Вашего проекта.
- Сайты и web-проекты любой сложности.
- Разработка расширений для CMS Joomla.
- Системное администрирование.
- Креативное консультирование по вопросам работы с CMS Joomla.
PS. Портфолио будет пополняться постепенно, т.к. сайтов сделано очень много :)
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Портфолио
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