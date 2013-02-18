Beladonna666

Копирайтинг, создание креативных, уникальных текстов, рерайтинг

Здравствуйте! Предлагаю услуги, связанные с созданием различного рода текстов. Предпочитаю писать оригинальные тексты, тематика которых не связана с техникой, автомобилями и прочими вещами, в которых я не компетентна. Имею филологическое образование, что положительно сказывается на качестве написанных мной текстов :) Окончила Томский государственный университет (бакалавриат), сейчас обучаюсь в магистратуре ("Филологическое обеспечение издательского дела и редактирования"). Имею опыт в написании статей научного характера (в гуманитарной области), а также множества других интересных текстов, пока по большей части написанных "в стол".

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