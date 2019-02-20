Качественные фотосессии, а также обработка и ретушь.
Здравствуйте, я фотограф из Петербурга, учусь в институте Кино и Телевидения на факультете мультимедийных технологий и фотографии.
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Портфолио
- Обработка97 просмотров
- Съемка животных88 просмотров
- Репортаж88 просмотров
- Съемка с лошадью101 просмотр
- Съемка с лошадью90 просмотров
- Съемка с лошадью80 просмотров
- Съемка с лошадью76 просмотров
- Студийная съемка78 просмотров
- Уличная съемка96 просмотров
- Уличная съемка80 просмотров
- Портретная съемка92 просмотра
- Портретная съемка84 просмотра
Обработка фотографий
нет отзывов
$1/час
от $1от 1 часа
нет рейтинга
Фотосъемка
нет отзывов
$10/час
от $10от 1 часа
нет рейтинга