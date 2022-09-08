Инженер-конструктор

Меня зовут Александр. Я более 18 лет работаю инженером-конструктором. В своей трудовой деятельности я сталкивался со всевозможными задачами: начиная от проектирования простых изделий до проектирования сложного оборудования для пищевых, фармацевтических и перерабатывающих производств. Я всегда стараюсь почерпнуть из своей работы что-то новое, узнать что-то интересное и тем самым пополнить свой опыт.