Приветствую, друзья! Меня зовут Михаил, и я рад предложить вам свои услуги по вёрстке и разработке веб-сайтов. Занимаюсь разработкой веб-сайтов различной степени сложности, ценю ваше время и всегда ответственно подхожу к выполнению работы. Буду рад интересным проектам и нашему сотрудничеству :)
Ключевые особенности:
- Вёрстка веб-сайтов чистым, валидным, кроссбраузерным кодом.
- Разработка осуществляется с использованием HTML5, CSS3, JavaScript, jQuery.
- Адаптивная, резиновая, фиксированная вёрстка.
Используемые технологии:
- HTML5, CSS3, JavaScript, jQuery, Bootstrap (3-4), БЭМ, SASS (SCSS), GIT.
Дополнительные услуги:
- Создание сайтов под ключ.
- Профессиональное обслуживание, наполнение, поддержка сайтов.
Пунктуальность:
- Выполняю работу с соблюдением установленных сроков.
- На связи в любое время.
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