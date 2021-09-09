HTML-Верстка

Приветствую, друзья! Меня зовут Михаил, и я рад предложить вам свои услуги по вёрстке и разработке веб-сайтов. Занимаюсь разработкой веб-сайтов различной степени сложности, ценю ваше время и всегда ответственно подхожу к выполнению работы. Буду рад интересным проектам и нашему сотрудничеству :)

Ключевые особенности:

- Вёрстка веб-сайтов чистым, валидным, кроссбраузерным кодом.

- Разработка осуществляется с использованием HTML5, CSS3, JavaScript, jQuery.

- Адаптивная, резиновая, фиксированная вёрстка.

Используемые технологии:

- HTML5, CSS3, JavaScript, jQuery, Bootstrap (3-4), БЭМ, SASS (SCSS), GIT.

Дополнительные услуги:

- Создание сайтов под ключ.

- Профессиональное обслуживание, наполнение, поддержка сайтов.

Пунктуальность:

- Выполняю работу с соблюдением установленных сроков.

- На связи в любое время.