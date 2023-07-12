Разработка сайта под ключ

🔥более 70 реализованных проектов

🔥более 3 лет опыта работы

🔥создаем современные и удобные для пользователей сайты

🔥Вся работы осуществляется по договору, если необходимо сделать в кратчайшие сроки, от 3 дней - возможно реализовать🔥

🔥Примеры отзывов клиентов есть в фото, листайте, размещены после работ

Меня зовут Юлия, я занимаюсь разработкой сайтов более 3 лет, есть опыт создания на разных платформах. Собрала команду, в которой работают копирайтеры, маркетологи и веб-дизайнеры с целью создать продающий и современный сайт, который будет соответствовать всем требованиям и фирменному стилю компании.

Внимательно и с пониманием отношусь к сотрудничеству с каждым клиентом, приходя к общему решению. Делаю все четко, эффективно, постоянно поддерживаю связь и отчитываюсь о проделанной работе.

❗️БЕСПЛАТНО создаю презентацию перед началом сотрудничества с анализом конкурентов, структурой будущего сайта, подбором дизайнов, на которые можем ориентироваться.

Разработка сайтов всех видов:

- интернет-магазин

- лендинг

- многостраничный сайт

Есть личный сайт, отправляю его в сообщения (здесь нельзя прикрепить ссылку)

Главная цель моей работы и команды - разработать сайт, который будет приносить вам заявки и увеличивать оборот продаж. Мы отлично справляемся с данной задачей, комплексно подходя к реализации проекта.

Звоните с 10:00-21:00

По каким запросам меня ищут:

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