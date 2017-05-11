Детский и семейный фотограф - Тоня Белинская

Моя история семейного фотографа началась относительно недавно, а именно с рождения моего сына.До этого увлечение фотографией было просто как хобби, хотя уже тогда я задумывалась о карьере

фотографа. Но по мере того, как вырисовывался животик я все больше и больше стала вглядываться в фотографии новорожденных малышей . Эти крохотные пальчики, сонные улыбки, забавные шапочки покорили мое сердце, что и стало отправной точкой в моем решении стать семейным фотографом.

Это стало моей мечтой!!!Со временем взросления сынульки, и наверное и со взрослением своей семьи, мое желание быть именно семейным фотографом стало еще крепче. Здесь нет фальши и лицемерия, здесь нет зла.

Ловить настоящие жизненные, теплые, эмоциональные моменты – это так здорово.И я буду очень рада , если Вы доверитесь мне словить миг счастья для Вас!