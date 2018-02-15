Архитектурное проектирование и 3D моделирование
Архитектурное 3D моделирование и визуализация
-3d моделирование
-3d визуализация
Чертежи (2D Графика)
-Генеральный план
-Планы этажей, фасады, разрезы.
Компьютерные программы
3D/2D Графика —Revit, AutoCAD, Artlantis Studio, Sketchup, Photoshop, CorelDRAW, Lumion
Образование (Высшее)
Окончил - Белорусский политехнический институт. Специальность — Архитектура общественных зданий
Работа-институт "Могилевгражданпроект" с 1991 года
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