Beljaev

Сергей Беляев Beljaev

 
63 года
10 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
Архитектурное проектирование и 3D моделирование

Архитектурное 3D моделирование и визуализация

-3d моделирование

-3d визуализация

Чертежи (2D Графика)

-Генеральный план

-Планы этажей, фасады, разрезы. 

Компьютерные программы

3D/2D Графика —Revit, AutoCAD, Artlantis Studio, Sketchup, Photoshop, CorelDRAW, Lumion

 

Образование (Высшее)

Окончил - Белорусский политехнический институт. Специальность — Архитектура общественных зданий 

Работа-институт "Могилевгражданпроект" с 1991 года