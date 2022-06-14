Belka-77

Наталья Белкина Belka-77

 
46 летРоссия/Москва
7 лет на фриланс-бирже
Была
2 года назад
дизайнер график, дизайнер верстальщик (полиграфия), руководитель проектов

графический дизайнер, дизайнер верстальщик.

Делаю дизайн и вёрстку каталогов, брошюр, листовок, буклетов, календарей.

так же дизайн презентаций, наружной рекламы, сувенирной продукции и других средств рекламы.

комплексная артподготовка к выставкам и конференциям.

индивидуальный подход • профессиональное исполнение • информподдержкаработаю в программах

adobe photoshop, illustrator, indesign;

coreldraw, pdf, powerpoint  и др

InDesignPowerPointCorelDRAWIllustratorPhotoshop