дизайнер график, дизайнер верстальщик (полиграфия), руководитель проектов
графический дизайнер, дизайнер верстальщик.
Делаю дизайн и вёрстку каталогов, брошюр, листовок, буклетов, календарей.
так же дизайн презентаций, наружной рекламы, сувенирной продукции и других средств рекламы.
комплексная артподготовка к выставкам и конференциям.
индивидуальный подход • профессиональное исполнение • информподдержкаработаю в программах
adobe photoshop, illustrator, indesign;
coreldraw, pdf, powerpoint и др
Я против войны в Украине!