дизайнер график, дизайнер верстальщик (полиграфия), руководитель проектов графический дизайнер, дизайнер верстальщик. Делаю дизайн и вёрстку каталогов, брошюр, листовок, буклетов, календарей. так же дизайн презентаций, наружной рекламы, сувенирной продукции и других средств рекламы. комплексная артподготовка к выставкам и конференциям. индивидуальный подход • профессиональное исполнение • информподдержкаработаю в программах adobe photoshop, illustrator, indesign; coreldraw, pdf, powerpoint и др InDesignPowerPointCorelDRAWIllustratorPhotoshop

Я против войны в Украине !