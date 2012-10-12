дизайнер
- знание графических программ (Adobe Photoshop, Acrobat, Image Ready CS, In Design CS, Corel DRAW);
- Уверенный пользователь ПК (Microsoft Word, Excel, Power Point, Abby Fine Reader, Internet);
- разработка макетов полиграфической продукции: визитки, листовки, открытки, буклеты, афиши и т.д.;
- разработка логотипа, фирменного стиля, печатной и наружной рекламы, фото-коллажей;
- проектирование сувенирной продукции: календари (настольные, настенные, карманный), приглашения, брелки, значки, авторучки, зажигалки и многое другое).
- обработка фотографий
- отличные навыки рисунка от руки
- способность работать в динамичном режиме
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