Belka55

Ольга Belka55

 
34 годаРоссия/Омск
11 лет на фриланс-бирже
Была
11 лет назад
дизайнер

- знание графических программ (Adobe Photoshop, Acrobat, Image Ready CS, In Design CS, Corel DRAW);

- Уверенный пользователь ПК (Microsoft Word, Excel, Power Point, Abby Fine Reader, Internet);

- разработка макетов полиграфической продукции: визитки, листовки, открытки, буклеты, афиши и т.д.;

- разработка логотипа, фирменного стиля, печатной и наружной рекламы, фото-коллажей;

- проектирование сувенирной продукции: календари (настольные, настенные, карманный), приглашения, брелки, значки, авторучки, зажигалки и многое другое).

- обработка фотографий

- отличные навыки рисунка от руки

- способность работать в динамичном режиме

Photoshop
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