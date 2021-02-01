Анимация видео, motion design

Добрый день. Занимаюсь созданием моушн графики. Прошел несколько бесплатных курсов на Youtube, после чего выбрал подходящую школу и закончил одну из них. Сейчас купил еще один курс по after effects, прохожу обучение и ищу работу по этой специальности. Подхожу к вопросу ответственно и постоянно повышаю свои профессиональные навыки. Предпочтительно ищу постоянную работу, возможно удаленную. Приму предложение на должность как junior motion designer, так и на должность motion designer. Быстро обучаюсь, ответственный, трудолюбивый, самостоятельный и хорошо работаю в команде. Владение языков - русский - родной / polski - подтвержденный (B1), на практике (B2 - C1) / english - пройденный тест (B1) - на практике высокий уровень понимания, разговорный при острой необходимости.

По программе : adobe after effects, adobe premere pro, adobe photoshop, morphing, keying, 3D, shape's, masks, saber, animation text.