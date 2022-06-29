Belka_jobs

Выполняю проекты быстро, качественно с индивидуальным подходом

Здравствуйте! Меня зовут Анастасия. Я работаю в сфере рекламы и дизайна уже 9 лет. Получила образование в международной академии с отличием. Работала с топовыми компаниями разных стран.

В своей работе ищу индивидуальный подход к каждому заказчику и каждому проекту. Я знаю на сколько важен хороший дизайн для продвижения любого дела, по этому учитывая Ваши пожелания мы вместе находим наилучший вариант именно для Вашего проекта.