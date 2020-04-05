Веб-дизайн. Современные и удобные сайты под ключ.

Здравствуйте! Меня зовут Карина и я веб-дизайнер.

С удовольствием помогу вам в создании современного дизайна для вашего сайта.

Работаю в различных графических редакторах типа:

-Photoshop

-Figma

-Adobe XD.

Мои специализации:

1) Landing page (Flat, Material, Apple Aproach)

2) Дизайн сайтов многостраничников

3) Прототипирование

4) Помощь в создании сайта под ключ

5) Есть опыт в графическом дизайне.

В работе ценю честность, легкость и адекватное общение, которое сама готова дать:)

Отправляю прототип в течение 12 часов с получения заказа.

Всегда на связи и рада сотрудничеству!

Контакты:

Телефон/WhatsApp/Telegram:+7(912)-595-41-50

Почта: [email protected]

Skype: karinaev99