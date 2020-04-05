Веб-дизайн. Современные и удобные сайты под ключ.
Здравствуйте! Меня зовут Карина и я веб-дизайнер.
С удовольствием помогу вам в создании современного дизайна для вашего сайта.
Работаю в различных графических редакторах типа:
-Photoshop
-Figma
-Adobe XD.
Мои специализации:
1) Landing page (Flat, Material, Apple Aproach)
2) Дизайн сайтов многостраничников
3) Прототипирование
4) Помощь в создании сайта под ключ
5) Есть опыт в графическом дизайне.
В работе ценю честность, легкость и адекватное общение, которое сама готова дать:)
Отправляю прототип в течение 12 часов с получения заказа.
Всегда на связи и рада сотрудничеству!
Контакты:
Телефон/WhatsApp/Telegram:+7(912)-595-41-50
Почта: [email protected]
Skype: karinaev99
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Портфолио
- Концепт первого экрана109 просмотров