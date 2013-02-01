Архитектор-Дизайнер

В основном пишу тексты. Копирайт или высокий рерайт (всегда 100% по Адвего).

Тексты предпочтительно строительной тематики. Приветствуются автомобильные тематики, про ремонт зданий, и любые "мужские" направления.

Архитектурное проектирование раздел АР.

Дизайн логотипов баннеров

Фотокоррекция

Любимое направление - векторная графика и оцифровка растровых документов с переводом в вектор. CDR

Всё делаю качественно, возможно не быстро, но приоритетом всегда ставлю качество.

Работаю с WM и ЯндД.