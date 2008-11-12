BellaCosta

Необходим блог к сайту со ссылкой с главной страницы и с полным административным доступом.
Веб-программирование1 исполнитель
Завершен
15 лет назад
Необходим блог к сайту со ссылкой с главной страницы и с полным административным доступом.
Необходимо продвижение сайта по по след запросам в поисковиках (нахождение в на первой странице поисковика): купить недвижимость испания купить недвижимость португалия купить недвижимость италия купить недвижимость европа купить квартиру португалия купить квартиру италия купить виллу испания купить вилла европа А также, ...
Агентству недвижимости требуется создать сайт для интернет-представительства. Всего 10 разделов, включая главную страницу. Необходимо, чтобы самим можно было редактировать информацию в разделах, добавлять объекты. На главной странице должны выводиться объекты спецпредложения (фотография - придумать какую-нибудь ...