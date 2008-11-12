BellaCosta

Nikitina Evgenia BellaCosta

 
43 годаРоссия/Москва
15 лет на фриланс-бирже
Была
14 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Продвижение сайта по запросам и рег-я в каталогах

    $500

    Необходимо продвижение сайта по по след запросам в поисковиках (нахождение в на первой странице поисковика): купить недвижимость испания купить недвижимость португалия купить недвижимость италия купить недвижимость европа купить квартиру португалия купить квартиру италия купить виллу испания купить вилла европа А также, ...

    Поисковые системы (SEO)26 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Сайт для агентства недвижимости.

    $1500

    Агентству недвижимости требуется создать сайт для интернет-представительства. Всего 10 разделов, включая главную страницу. Необходимо, чтобы самим можно было редактировать информацию в разделах, добавлять объекты. На главной странице должны выводиться объекты спецпредложения (фотография - придумать какую-нибудь ...

    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад
Отзывы фрилансеров
HELL
43 годаРоссия
18 лет в сервисе
Была
12 лет назад
46 отзывов(-1)
$50
10 баллов
15 лет назад
Создание блога на сайте
Спасибо за шанс еще раз поработать вместе! Просто заказчик на вес золота! Знает чего хочет и никаких проблем с оплатой!
Елена, и еще раз спасибо за отличную и быструю работу! приятно, когда ценят постоянных клиентов, что встречается не так часто, несмотря на большую конкуренцию!
Ответный отзыв
HELL
43 годаРоссия
18 лет в сервисе
Была
12 лет назад
46 отзывов(-1)
$1500
10 баллов
15 лет назад
Сайт для агентства недвижимости.
Было очень приятно работать! Несмотря на то, что с моей стороны сначала были некоторые недочеты в плане функционирования поиска, Евгения отнеслась с пониманием и подождала, пока все будет работать правильно. Спасибо за оказанное доверие:) Рекомендую как хорошего заказчика!
Качественная работа, все выполнено в срок и в соответствии с моими пожеланиями. Получена очень грамотная консультация по вопросам продвижения сайта в условиях низкого бюджета и отсутствия такового. Очень рекомендую Елену как отличного профессионала.
Ответный отзыв