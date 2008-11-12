BellaCosta

Было очень приятно работать! Несмотря на то, что с моей стороны сначала были некоторые недочеты в плане функционирования поиска, Евгения отнеслась с пониманием и подождала, пока все будет работать правильно. Спасибо за оказанное доверие:) Рекомендую как хорошего заказчика!