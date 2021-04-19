Bellator_Lucis

Программирование, медицина, лаборатории, информационные системы.

Добрый день!

Предлагаю услуги по разработке, как простых прикладных программ (в том числе студенческие работы), так и сложных(информационные системы или отдельные модули), в том числе доработка рабочих продуктов.

В своей работе в основном пользуюсь следующими языками: C++, C#, SQL, а также работаю с html, xml(xaml), json, JS и др.

Готов участвовать и в командной разработке на удаленной основе.

Обращайтесь, с удовольствием отвечу на Ваши вопросы.