Информации много не бывает!

Обладаю навыками общения с клиентами и комментаторами всех уровней трезвости и моральной удовлетворенности

· Качественно взаимодействую с пакетом MS Office, PromoRepubliс, VK.BARKOV, не очень качественно - с любым другим софтом при наличии справки или Google-помощника.

· Вижу сны из калейдоскопа социальных сетей. Интерфейс Вконтакте, Одноклассников, Facebook, Instagramm передам без ошибок по памяти.

· Пишу тексты до 3000 знаков (без пробелов) с уникальностью от 96% за 30 минут по гуманитарной направленности. В течение часа - по технической.

Магическая фраза "чтоб немедленно" дает +50 к приобретению новых знаний и навыков.

Хорошо понимаю слова "надо", "немедленно».

Гожусь для brainstorming – охотно генерирую идеи от наивно-восторженных до серьезно-философских.