Обладаю навыками общения с клиентами и комментаторами всех уровней трезвости и моральной удовлетворенности
· Качественно взаимодействую с пакетом MS Office, PromoRepubliс, VK.BARKOV, не очень качественно - с любым другим софтом при наличии справки или Google-помощника.
· Вижу сны из калейдоскопа социальных сетей. Интерфейс Вконтакте, Одноклассников, Facebook, Instagramm передам без ошибок по памяти.
· Пишу тексты до 3000 знаков (без пробелов) с уникальностью от 96% за 30 минут по гуманитарной направленности. В течение часа - по технической.
Магическая фраза "чтоб немедленно" дает +50 к приобретению новых знаний и навыков.
Хорошо понимаю слова "надо", "немедленно».
Гожусь для brainstorming – охотно генерирую идеи от наивно-восторженных до серьезно-философских.