Belorusova_Sasha

Дизайн интерьеров

Разработка архитектурно-дизайнерских проектов квартир‚ коттеджей‚ офисных‚ банковских помещений и тд.

Ведение переговоров с заказчиком и работа со смежными организациями.

Создание фотореалистичных изображений интерьеров.

Ответственная, коммуникабельная, трудолюбивая, творческий подход и креативность, стремление добиваться наилучшего результата в своей работе, готова взять на себя решения ответственных задач связанных с работой.

Жду ваших заказов :)

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