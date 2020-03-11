Belorusova_Sasha

Александра Белорусова Belorusova_SashaBelorusova_Sasha
27 летУкраина/Житомир
4 года на фриланс-бирже
Была
4 года назад
Дизайн интерьеров
Разработка архитектурно-дизайнерских проектов квартир‚ коттеджей‚ офисных‚ банковских помещений и тд.
Ведение переговоров с заказчиком и работа со смежными организациями.
Создание фотореалистичных изображений интерьеров.
Ответственная, коммуникабельная, трудолюбивая, творческий подход и креативность, стремление добиваться наилучшего результата в своей работе, готова взять на себя решения ответственных задач связанных с работой.
Жду ваших заказов :)
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