BelovRuslan

Размещу Вашу статью на своих тематических сайтах

Размещу статью на своём сайте о вашей услуге, товаре, бизнесе.

Мои сайты:

Адрес сайта: https://FitoBox.ru - Всё для похудения и здорового образа жизни.

Адрес сайта: https://Coin-Bit.ru - Биткоин, Криптовалюта, способы заработка в интернет.

После публикации делаю продвижение вашей статьи в социальных сетях, что будет

дополнительным источником привлечения клиентов в ваш бизнес,

способствовать продажам ваших товаров и услуг.

Нужно для заказа:

1. Присылайте готовую статью, обзор вашего бизнеса, товара или услуг в (формате word)

2. Прикрепите фотоматериал (или картинку) к новости. Если картинки нет - подбираю сам на своё усмотрение.

Так же видео из Ютуб.

3. Желательно уникальность текста, возможна доработка и рерайт.

Создание сайтов на Wordpress, продвижение Ваших проектов в соц сетях.

Мой instagram