BelovRuslan

Размещу статью на своём сайте о вашей услуге, товаре, бизнесе.
Мои сайты:
Адрес сайта: https://FitoBox.ru - Всё для похудения и здорового образа жизни.
Адрес сайта: https://Coin-Bit.ru - Биткоин, Криптовалюта, способы заработка в интернет.
После публикации делаю продвижение вашей статьи в социальных сетях, что будет
дополнительным источником привлечения клиентов в ваш бизнес,
способствовать продажам ваших товаров и услуг.
Нужно для заказа:
1. Присылайте готовую статью, обзор вашего бизнеса, товара или услуг в (формате word)
2. Прикрепите фотоматериал (или картинку) к новости. Если картинки нет - подбираю сам на своё усмотрение.
Так же видео из Ютуб.
3. Желательно уникальность текста, возможна доработка и рерайт.
Создание сайтов на Wordpress, продвижение Ваших проектов в соц сетях.
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