Belov_Alexsander

Приветствую! Мое имя - Александр.

Моя специализация - разработка веб-сайтов с нуля на платформе Tilda. Уже более четырех лет я успешно занимаюсь работой с этой системой.

Я предлагаю полный цикл создания сайтов - как на стандартных блоках так и с использованием зеро-блоков. Помимо этого, я занимаюсь доработкой сайтов, добавляя все необходимые функции для их полноценного функционирования. Вся верстка, которую я выполняю, адаптивна, что позволяет сайту отлично выглядеть на любых устройствах - будь то компьютер, ноутбук или мобильный телефон.

Если вам требуется качественный веб-сайт, который будет выполнен на профессиональном уровне и будет идеально работать на любых устройствах - я готов взяться за ваш проект! Благодаря опыту и знаниям, я уверен, что смогу реализовать все ваши требования и создать сайт, который будет привлекательным и эффективным средством для вашего бизнеса или деятельности.