Люблю жизнь! Люблю людей! Знаю чего хочу! Иду к своей цели!

Галина Цветкова — в прошлом медицинский работник. Люблю работать, учиться, познавать.

В настоящее время освоила профессию — специалист по расшифровке аудио/видео файлов в текст.Окончила курсы: «Мастер Транскрибации» и «Богатый Транскрибатор» под руководством Эльвиры Мамонтовой в «Академии заработка в интернете».

Хочу за выполненные работы получать дополнительный заработок к пенсии. Отношусь к заказам ответственно, добросовестно, с душой. Работа будет выполнена так, как пожелает заказчик, в срок.

Особенно привлекает транскрибация на темы медицины, оздоровления организма, сада-огорода.

Люблю природу, увлекаюсь фотографией, пеку здоровый хлеб. Занимаюсь с удовольствием садово-огородными работами. Имею в этом деле большой опыт и желание поделиться этими знаниями с другими, поэтому для души веду на эту тему группу во ВКонтакте.