Галина Цветкова Belozersk_1968Belozersk_1968
Галина Цветкова — в прошлом медицинский работник. Люблю работать, учиться, познавать.
В настоящее время освоила профессию — специалист по расшифровке аудио/видео файлов в текст.Окончила курсы: «Мастер Транскрибации» и «Богатый Транскрибатор» под руководством Эльвиры Мамонтовой в «Академии заработка в интернете».
Хочу за выполненные работы получать дополнительный заработок к пенсии. Отношусь к заказам ответственно, добросовестно, с душой. Работа будет выполнена так, как пожелает заказчик, в срок.
Особенно привлекает транскрибация на темы медицины, оздоровления организма, сада-огорода.
Люблю природу, увлекаюсь фотографией, пеку здоровый хлеб. Занимаюсь с удовольствием садово-огородными работами. Имею в этом деле большой опыт и желание поделиться этими знаниями с другими, поэтому для души веду на эту тему группу во ВКонтакте.
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