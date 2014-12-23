Слова, – как ключи... Правильно подобрав, можно открыть любую душу... и закрыть любой рот..)

Готовые решения для серьезных людей

Меня зовут Валерий.

"Трезвый грузчик" на ниве копирайтинга )

Прямо говорю: много есть на свете людей умнее, талантливее, остроумнее меня.

Другое дело, что встретить кого либо из них, до сих пор почему-то не удалось…)

Закончил международный институт менеджмента ЛИНК (менеджмент, маркетинг).

Закончил школу копирайтинга Юлии Волкодав. Квалификация «профессионал».

В периоды активной трудовой карьеры работал в кадровых департаментах крупных ТОПовых компаний: «Северсталь», СУЭК, Утконос.

Обладаю лидерским уровнем письменной коммуникации. Работать с текстами люблю и умею.

Автор книги «Как правильно вести переговоры? Развитие навыка с нуля».

С удовольствием выполню заказ, если вам требуется:

• Лендинг (Landing Page) под ключ. Подписная (посадочная) страница или одностраничный продающий сайт. Готовое решение для вашего бизнеса: страница (домен + хостинг) + продающий текст + графика + механизм продажи или подписки.

• Продающий текст, сделанный креативно, с душой, на основе конкурентного анализа, для конкретной аудитории, структурировано.

• Текст на главную страницу сайта, радующий вас и посетителей. Тексты для дополнительных разделов сайта: корпоративные ценности, политики, идеология.

• Бизнес- книга на заказ. Темы: управление персоналом, менеджмент, кадровый менеджмент, организационные изменения, бизнес, психология.

• Интервью, выступление на заказ. Тематика аналогична.

• СЕО оптимизированные тексты любой сложности, в которых ключевые фразы «как родные».

• Авторские статьи по широкому спектру тем.

Пожалуйста, ознакомьтесь с моим портфолио. Уверен, ваши сомнения будут развеяны.

Сделав заказ, Вы получите:

Позитивно направленный текст, написанный лаконично, простыми, понятными словами. Ориентированный на конкретную целевую аудиторию. Ключевые фразы органично вписаны, незаметны. Уникальность текста не менее 93%.

Вы можете быть уверены:

• В том, что заказ будет выполнен в оговоренные сроки.

• Все ваши пожелания будут исполнены, исправления внесены в срок – не более одного дня.

• В моей заинтересованности в успехе вашего проекта.

Напишите на почту [email protected] прямо сейчас.

Проговорим все вопросы, связанные с заказом и начнем работу. Пусть это будет первый день на пути к вашей цели, ради которой вы открыли эту страничку.