Готовые решения для серьезных людей
Меня зовут Валерий.
"Трезвый грузчик" на ниве копирайтинга )
Прямо говорю: много есть на свете людей умнее, талантливее, остроумнее меня.
Другое дело, что встретить кого либо из них, до сих пор почему-то не удалось…)
Закончил международный институт менеджмента ЛИНК (менеджмент, маркетинг).
Закончил школу копирайтинга Юлии Волкодав. Квалификация «профессионал».
В периоды активной трудовой карьеры работал в кадровых департаментах крупных ТОПовых компаний: «Северсталь», СУЭК, Утконос.
Обладаю лидерским уровнем письменной коммуникации. Работать с текстами люблю и умею.
Автор книги «Как правильно вести переговоры? Развитие навыка с нуля».
С удовольствием выполню заказ, если вам требуется:
• Лендинг (Landing Page) под ключ. Подписная (посадочная) страница или одностраничный продающий сайт. Готовое решение для вашего бизнеса: страница (домен + хостинг) + продающий текст + графика + механизм продажи или подписки.
• Продающий текст, сделанный креативно, с душой, на основе конкурентного анализа, для конкретной аудитории, структурировано.
• Текст на главную страницу сайта, радующий вас и посетителей. Тексты для дополнительных разделов сайта: корпоративные ценности, политики, идеология.
• Бизнес- книга на заказ. Темы: управление персоналом, менеджмент, кадровый менеджмент, организационные изменения, бизнес, психология.
• Интервью, выступление на заказ. Тематика аналогична.
• СЕО оптимизированные тексты любой сложности, в которых ключевые фразы «как родные».
• Авторские статьи по широкому спектру тем.
Пожалуйста, ознакомьтесь с моим портфолио. Уверен, ваши сомнения будут развеяны.
Сделав заказ, Вы получите:
Позитивно направленный текст, написанный лаконично, простыми, понятными словами. Ориентированный на конкретную целевую аудиторию. Ключевые фразы органично вписаны, незаметны. Уникальность текста не менее 93%.
Вы можете быть уверены:
• В том, что заказ будет выполнен в оговоренные сроки.
• Все ваши пожелания будут исполнены, исправления внесены в срок – не более одного дня.
• В моей заинтересованности в успехе вашего проекта.
Напишите на почту [email protected] прямо сейчас.
Проговорим все вопросы, связанные с заказом и начнем работу. Пусть это будет первый день на пути к вашей цели, ради которой вы открыли эту страничку.