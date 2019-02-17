Belphegorka

Анализ: информации, различных аудио и визуальных форматов. Доставка по Москве и Рижскому направлению.
Имею опыт в рамках различных сфер:
- редактор видео и фото контента;
- транскрибирование
(перепечатка с фото, печать текста с аудио)
- работа с Excel
(создание таблиц или также перепечатка с фото)
- анализ информации
(работаю бизнес-аналитиком в международной компании)
- пеший курьер
(доставка по Москве и/или в область, живу на ст. Новый-Иерусалим — Рижское направление)
- рерайт
(поднимала оригинальность текстам)
Действие аккаунта приостановлено!