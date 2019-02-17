Belphegorka

Анализ: информации, различных аудио и визуальных форматов. Доставка по Москве и Рижскому направлению.

Имею опыт в рамках различных сфер:

- редактор видео и фото контента;

- транскрибирование

(перепечатка с фото, печать текста с аудио)

- работа с Excel

(создание таблиц или также перепечатка с фото)

- анализ информации

(работаю бизнес-аналитиком в международной компании)

- пеший курьер

(доставка по Москве и/или в область, живу на ст. Новый-Иерусалим — Рижское направление)

- рерайт

(поднимала оригинальность текстам)